Desmiente Sheinbaum persecución contra campesinos y transportistas por bloqueos carreteros

noviembre 25, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que el gobierno federal no investiga ni perseguirá a los participantes de los bloqueos carreteros registrados este lunes en diversos estados, al señalar que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, solo respondió a una pregunta sobre si cerrar carreteras constituye un delito, pero nunca afirmó que existieran carpetas de investigación contra los manifestantes.

“Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras y es un delito, pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, son dos cosas distintas”, dijo la mandataria, al asegurar que hubo una “mala interpretación” de las declaraciones de la titular de Gobernación.

A renglón seguido, Sheinbaum Pardo subrayó que el gobierno mantiene mesas de diálogo permanentes en materia de seguridad en carreteras, asuntos agrícolas y la discusión de la Ley General de Aguas, por lo que —afirmó— no existe razón para realizar bloqueos. “Si hay diálogo, ¿para qué cerrar las carreteras?”, cuestionó.

De igual manera, la jefa del Estado Mexicano mostró una gráfica sobre la reducción de delitos en carreteras y destacó que la Guardia Nacional, Gobernación y la Secretaría de Seguridad mantienen canales abiertos con productores y transportistas.

“Queremos que haya cero robos en todas las carreteras de México”, afirmó, al insistir en que las inconformidades pueden resolverse por la vía institucional.

Sheinbaum dedicó buena parte de su respuesta a defender el contenido de la Ley Nacional de Aguas, propuesta que —aseguró— busca terminar con los privilegios en el uso y comercio del agua y garantizar su carácter de bien público.

Indicó que el gobierno federal está invirtiendo recursos “millonarios” en la tecnificación de distritos de riego para reducir el consumo de agua agrícola y mejorar la productividad; sin embargo, pidió a los beneficiarios devolver el volumen de agua que ya no utilicen.

“Si tienen concesionado tantos metros cúbicos y con la tecnificación van a usar la mitad, pues entreguen la otra mitad para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente”, afirmó.

Denunció que existen distritos de riego que venden agua a municipios, a pesar de que el uso agrícola no paga derechos. “No es justo”, dijo.

La presidenta expuso que todas las observaciones a la Ley de Aguas —como los procedimientos para ceder derechos entre ejidatarios— ya se analizan en mesas de trabajo en la Cámara de Diputados, y no requieren presiones mediante bloqueos.

“¿Qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la Ley del Agua, si hay mesas de trabajo? No se entiende”, sostuvo.

Sheinbaum reiteró que el gobierno no responderá a provocaciones ni a llamados a la confrontación.

“No vamos a caer en la provocación de la represión… Están queriendo que haya eso y nosotros no vamos a caer”, afirmó, al pedir a la ciudadanía “no dejarse engañar”, pues —según dijo— algunos sectores buscan defender el acaparamiento o la comercialización privada del agua.