Crisis en UPAV: docentes denuncian fraude económico y falta de Rector

noviembre 12, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se manifestaron en Xalapa para denunciar una crisis que incluye la falta de nombramiento de un Rector, la retención de sus salarios por dos cuatrimestres y la sospecha de un “fraude de economía” en el manejo de los recursos de la institución.

La vocera del movimiento, Raquel González, señaló que alrededor de 5 mil maestros a nivel estatal están afectados. La protesta se da ante la presunta ausencia de la figura directiva designada por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a cargo de Claudia Tello Espinosa, cuyo nombramiento no se ha concretado.

El principal foco de la protesta es el esquema de pagos, que ha dejado a la plantilla sin sueldo durante todo el año (dos cuatrimestres). Los docentes explicaron que los alumnos depositan sus inscripciones a una fundación, la cual, a su vez, debería pagarles. Sin embargo, los maestros son informados que “no hay dinero”.

La situación se agrava porque las oficinas de la fundación —cuya razón social se ubica en Xalapa— “no aparecen” ni “existen”, lo que ha llevado a los docentes a temer por un fraude económico.

«El secretario de UPAV, que es el licenciado Francisco, nada más nos dijo que él no sabe, que no hay fecha y que no sabe dónde está la fundación ni quién es el representante de la fundación, la que nos debería de estar dando la cara, no hay nadie,» denunció Raquel González.

Ante la falta de respuesta de la SEV, los docentes solicitan la intervención directa de la Gobernadora, ya que consideran que las reuniones previas con la Licenciada Tello no han rendido frutos.

La manifestación reunió a maestros de diversas ciudades, incluyendo Córdoba, Orizaba, Xalapa, Tezonapa y Alto Lucero, quienes advirtieron que decidirán de manera conjunta las próximas medidas a tomar si su situación no se resuelve. Al momento del reporte, los manifestantes indicaron que nadie de las autoridades había bajado a atenderlos.