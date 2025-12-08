SEP reporta avance de 37% en la creación de espacios para bachillerato

diciembre 8, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la creación de espacios para el bachillerato registra un avance de 37% de la meta sexenal de 150 mil lugares.

“Vamos cerca del 37 por ciento de la meta de lugares para preparatorias, vamos a llegar a 150 mil en el sexenio. Y este modelo que se llama Ciberbachillerato, que es un avance al Telebachillerato, para poder incorporar nuevas materias y, además llevarán actividades deportivas y culturales, que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos y quedarán cerca de la casa”, destacó la titular del Ejecutivo.

Además, como parte de la estrategia Vive Saludable, vive feliz, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las madres y padres de familia para recoger los resultados de la evaluación de la salud de sus hijos, que pueden ser enviados por correo electrónico, por SMS o a través de la página https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx/inicio y con ello llevarlos a los Centros de Salud o también para recoger, en caso de que así sea, sus lentes, de forma gratuita.

Ya habrá más preparatorias que queden cerca de la casa: Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato contempla 88 planteles

Por su parte, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que de las 88 acciones contempladas en el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato para este año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) está a cargo de 22 nuevos bachilleratos.

De estos, ya concluyó la construcción de dos planteles en Reynosa y Tecámac. Mientras que en diciembre se entregan en Chalco, Chimalhuacán, Cuautlancingo, El Marqués, García, Ixtapaluca, Ciudad Juárez (Chihuahua), León, Juárez (Nuevo León), Mérida, Texcoco y Tizayuca. Y en enero de 2026 se terminarán los ubicados en Benito Juárez, Ecatepec, El Salto, Nezahualcóyotl, San Blas Atempa y Tijuana.

De las 33 ampliaciones de bachillerato, 5 ya están concluidas en Calpulalpan, Tabasco Centro, Huamantla y dos en Tijuana; 12 están por entregarse este mes, dos en Aguascalientes, Álvaro Obregón, Durango, Gustavo A. Madero, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, San Pablo del Monte, Tehuacán, Tláhuac y dos en Veracruz; 8 se entregarán en enero de 2026, 2 en Acapulco, Culiacán, Escárcega, Maravatío, Ocosingo, Tuxpan y Tuxtepec. Mientras que 7 se concluir en febrero de 2026, Benito Juárez, Campeche, Hermosillo, Los Cabos, Mexicali, Papantla y Solidaridad. Además, las obras están por iniciar en Altamira, Tamaulipas.

Sobre la reconversión de 35 secundarias que ahora cambiaran a preparatorias en su turno vespertino, detalló que, seis ya se concluyeron en Acolman, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tecámac y Zumpango. Ademas, 10 se entregarán este mes en Cajeme, Chimalhuacán, Ecatepec, Gómez Palacio, 2 en Mérida, Nicolás Romero, Saltillo, Soledad de Graciano Sánchez y Torreón; 11 en enero 2026, Atenco, 2 en Juárez, dos en León, Morelia, Nuevo Laredo, San José del Cabo, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tonalá y Uruapan; 4 en febrero 2026, Apaseo el Grande, Ayotlán, Yautepec y Zacatecas; 2 en marzo 2026 en Bahía de Banderas y Mazatlán; finalmente dos en abril 2026 en Berriozábal y Culiacán.

Sobre el nuevo Ciberbachillerato del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que tendrá un Marco Curricular Común, un sistema modular que permitirá que quienes haya dejado sus estudios puedan retomarlos, así como actividades culturales y deportivas, para ello se realizará una inversión para infraestructura que permita la integración social con educación artística, aula de cómputo y conectividad, espacios destinados al deporte, salas de usos múltiples y áreas al aire libre.