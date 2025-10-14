Continúan censos de comercios de Canacintra, «hubo pérdidas totales»

octubre 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El vicepresidente de la región Golfo de Canacintra, Juan Manuel García González, informó que continúan con el censo de los comercios afectados por las recientes lluvias e inundaciones, donde en muchos casos se han registrado pérdidas totales.

Explicó que se trata de una situación grave para el sector empresarial, aunque recalcó que lo más lamentable son las vidas humanas perdidas, que no pueden recuperarse. “Pensamos tener datos completos el lunes, pero por ahora llevamos menos del 40 por ciento del censo y todo lo registrado es pérdida total”, señaló.

Entre los más afectados mencionó talleres automotrices y negocios de cristales, y destacó que solo el 30 por ciento de los comercios estaban asegurados, lo que refleja la falta de cultura de protección ante desastres.

García González consideró urgente que los gobiernos cuenten con aseguradoras propias o mecanismos similares que permitan responder ante emergencias, ya que actualmente no existe un fondo claro que sustituya al extinto Fonden.

Advirtió que no tener seguros ni previsiones representa un alto costo económico y político para las autoridades. “Si el gobierno del estado no tenía una aseguradora, es una pena, porque crear una es complicado y requiere muchos permisos”, añadió.