Continúa presión de los Estados Unidos respecto a los cárteles mexicanos: David Saucedo

mayo 13, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista, el Dr. David Saucedo habló acerca de las incursiones de la CIA en diversos países de latinoamérica como parte del supuesto combate contra el tráfico de drogas. En ese sentido, los señalamientos de su presencia en México no son poca cosa, ya que al ser clasificados como organizaciones terroristas, la CIA está autorizada a combatir el terrorismo.

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