DEA da duro golpe al CJNG; presume 670 detenidos e incautaciones millonarias

septiembre 29, 2025

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desplegó un operativo de cinco días en 23 divisiones de Estados Unidos y siete regiones extranjeras; logrando el decomiso de toneladas de drogas y más de 48 millones de dólares en activos, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la DEA indicó que la operación dejó 670 arrestos y la incautación de 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo, más de 1.1 millones de pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y 33 kilogramos de heroína. También fueron asegurados 244 armas de fuego, 18.6 millones de dólares en efectivo y activos valuados en más de 29.6 millones de dólares.

“El CJNG es una organización terrorista responsable de inundar a Estados Unidos con drogas letales y violencia. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado representa vidas salvadas y comunidades protegidas”, destacó el administrador de la DEA, Terrance Cole, quien advirtió que la agencia “no cejará” hasta desmantelar sus redes de mando y distribución.

El CJNG, designado en 2020 como Organización Terrorista Extranjera, opera en al menos 40 países con decenas de miles de integrantes, asociados y facilitadores. Su líder y cofundador, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA, que mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La DEA subrayó que este operativo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno estadunidense para combatir el crimen organizado transnacional en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otras agencias federales.

