Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

octubre 16, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, mientras evalúa la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres en el país sudamericano, aumentando la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Di la autorización por dos razones, realmente”, declaró Trump durante un evento en el Despacho Oval. “Número uno, han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar”.

La inusual admisión se produce mientras el Ejército estadounidense mantiene una presencia en la región con 10 mil soldados, ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe, y ha realizado una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas que han dejado al menos 27 personas muertas y cinco barcos destruidos desde septiembre.

En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra lo que calificó como “declaraciones belicistas y extravagantes“, afirmando durante una transmisión televisada: “No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a los derrocamientos, a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar”. Dirigiéndose en inglés al pueblo estadounidense, imploró: “No a la guerra, sí a la paz”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó formalmente las declaraciones de Trump, mientras The New York Times reportó que la autorización podría incluir operaciones letales contra Maduro o su gobierno, aunque se desconoce si la CIA ya está ejecutando acciones específicas o si se trata de planes de contingencia.

La administración Trump mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.