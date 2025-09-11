Conmemorará Ayuntamiento Día Mundial sin Auto

septiembre 11, 2025

*El 21 de septiembre se realizará un paseo familiar en el primer cuadro de la ciudad, de 7:00 a 12:00 horas

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa se suma y respalda todas las iniciativas que tengan el objetivo de generar un beneficio para la colectividad, entre las que destaca el uso de medios de transporte no motorizados, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes.

Al encabezar una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y funcionariado municipal, el Edil instruyó a las diversas áreas del Ayuntamiento para que se sumen a la conmemoración del Día Mundial sin Auto, a través del Primer Paseo Dominical, el cual se desarrollará en el Centro Histórico el próximo 21 de septiembre, de 7:00 a 12:00 horas.

Asimismo, se pronunció porque Xalapa participe en iniciativas como la Semana de la Movilidad y se fortalezcan las acciones que ya se realizan para fomentar el uso de medios de transporte no motorizados.

El jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, dio a conocer que este Primer Paseo Dominical es una iniciativa organizada por la Coalición Movilidad Segura Veracruz con apoyo del Ayuntamiento, para conmemorar el Día Mundial sin Auto.

Con ello, se busca establecer un paseo familiar para que la gente camine, corra, ande en bicicleta o patines, para lo cual se establecerá un circuito seguro que va de Enríquez y Leandro Valle, hasta la zona del Monumento a la Madre, en la avenida Manuel Ávila Camacho, incluyendo el Viaducto del Parque Benito Juárez.

Para seguridad de los participantes, se tendrá el apoyo de elementos de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, y de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como de Protección Civil.

Expuso que en el marco de este paseo, habrá mesas informativas, así como un circuito Vial para niños, además de que se sumarían otras áreas del Ayuntamiento, como las direcciones de Turismo, Desarrollo Social, Cultura y Cultura Física, con algunas actividades culturales y recreativas.

El funcionario expuso es fundamental promover el uso de modos alternos de movilidad, ya que en Xalapa se tienen registrados más de 237 mil vehículos motorizados, entre automóviles particulares, camiones, transporte público, remolques, motocicletas y unidades de carga, además de los que hay en la zona metropolitana y también transitan en el municipio.

Detalló que el uso de medios de transporte no motorizados, además de los beneficios a la salud y económicos, permiten que haya menos contaminación y reducen el congestionamiento vial, por lo que invitó a la ciudadanía a participar el próximo 21 de septiembre en este Primer Paseo Dominical.