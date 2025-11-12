Congreso federal deberá emitir las reglas para la revocación de mandato de la presidenta: INE

noviembre 12, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, afirmó que aún no existe una postura institucional ni directrices oficiales respecto a un eventual proceso de revocación de mandato de la presidenta de la República, al subrayar que el tema corresponde al Poder Legislativo.

En entrevista, Cervantes Martínez explicó que, aunque es de conocimiento público que existe una propuesta en ese sentido, el INE no ha recibido instrucción alguna para iniciar trabajos preparatorios o establecer calendarios para realizar la consulta.

La revocación de mandato es una figura que contempla la ley que permite valorar la permanencia o no de los titulares del Ejecutivo y se realiza a la mitad del mandato.

“No hay una postura institucional al respecto. Por lo pronto, yo no he recibido directrices. Entendemos que hay una propuesta pública, pero habrá que esperar lo que determine el Legislativo y sus tiempos”, expresó.

El funcionario puntualizó que no existe una dinámica establecida ni programas o plazos definidos, por lo que el instituto se mantendrá al margen del debate político hasta que haya una resolución formal.

“No quisiera pronunciarme, porque podría parecer que hay una postura institucional en el sentido de acompañar o dejar de acompañar el ejercicio. Eso le corresponde al Legislativo; hay voces a favor y en contra, por eso el Instituto debe permanecer neutral y ajeno a la discusión”, señaló.

Cervantes recordó que, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la figura de revocación de mandato, el INE requeriría de una planeación previa para organizar el ejercicio, tomando como referencia los plazos y mecanismos que se aplicaron durante el proceso realizado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, advirtió que sería necesaria una reforma legal e incluso constitucional para establecer formalmente los lineamientos, fechas y condiciones del procedimiento, “Sí debe haber una reforma, si la memoria no me falla, incluso de carácter constitucional”, apuntó.

Finalmente, reiteró que el INE esperará las determinaciones del Congreso y actuará conforme a la ley una vez que se emita el marco jurídico correspondiente.