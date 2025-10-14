Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque

octubre 14, 2025

El abogado David Cohen falleció, un día después de haber sido herido de bala en las escaleras de los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, según confirmaron autoridades. El jurista, de 48 años de edad, perdió la vida durante una cirugía a causa de la gravedad de sus lesiones.

En un principio, tras el atentado, se reportó u supuesto fallecimiento, aunque más tarde la Fiscalía rectificó y dio a conocer que aún se encontraba con vida; sin embargo, su estado se complicó horas después, derivando en su muerte.

El agresor fue identificado como Héctor N, quien confesó haber recibido 30 mil pesos a cambio de atentar contra la vida del profesionista. El sujeto fue detenido en el lugar de los hechos gracias a la intervención del policía Víctor Manuel Velázquez, quien reaccionó de inmediato e hirió al atacante para impedir su huida.

El agresor afirmó ser menor de edad, motivo por el cual fue trasladado al tutelar de menores; no obstante, se confirmó que tiene 18 años, por lo que será puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Estratégica en Homicidios.

David Cohen era socio de la firma Cohen Medican Chávez Abogados (CMCH) y se especializaba en litigios civiles y mercantiles. En los últimos años, cobró notoriedad por ser defensor de Billy Álvarez, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul.