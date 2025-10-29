Confirma SEV suspensión de clases para este 31 de octubre para todos los niveles educativos

Confirma SEV suspensión de clases para este 31 de octubre para todos los niveles educativos

octubre 29, 2025

Redacción/Xalapa. El día de hoy, la Secretaría de Eduación de Veracruz (SEV), dio a conocer mediante un comunicado que este viernes 31 de octubre habrá una suspensión de clases en todos los niveles educativos del estado.

Esto, según señala el comunicado, con la intención de que al suspender las labores educativas, se de pie al fomento y preservación de la tradición en torno al Día de Muertos, pues se trata de una de las prácticas culturales más importantes más significativas de México.

Esta suspensión solo aplica para el día viernes, por lo que durante el jueves 30 de octubre, las actividades escolares deberán realizarse con normalidad.

El documento detalla que la medida busca dar continuidad a una celebración que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, debido a su profundo valor histórico, simbólico y comunitario que tiene para el país.