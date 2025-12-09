Concierto de System Of A Down en CDMX promete experiencia monumental junto a la banda IDLES

diciembre 9, 2025

Tras una gira veraniega que arrasó estadios en Norteamérica y el éxito rotundo de más de 500,000 boletos vendidos en América Latina, System Of A Down confirmó su regreso a la Ciudad de México para el 27 de mayo de 2026. El anuncio llega en medio de la expectativa generada por su tour europeo y de Reino Unido para 2026, cuyas entradas se agotaron de inmediato al salir a la venta, consolidando nuevamente su estatus como una de las bandas más influyentes de la escena rock global.

La presentación en la capital mexicana promete ser uno de los conciertos más potentes del año, no solo por el regreso de la agrupación estadounidense, sino por la participación especial de la banda británica IDLES, creando una dupla que anticipa una noche cargada de intensidad y energía.

Preventas y fechas clave para acceder a boletos en la capital mexicana

La agenda de venta para este concierto iniciará con la preventa exclusiva para fans de S.O.A.D el 10 de diciembre a las 10 horas. Posteriormente, la Preventa Banamex se realizará el 15 de diciembre, mientras que la Venta General estará disponible el 16 de diciembre, tanto en la plataforma Ticketmaster como en la taquilla del inmueble. Con base en la demanda registrada en otras ciudades, se espera un alto interés del público mexicano, por lo que las fechas de compra jugarán un papel determinante.

El legado mundial de System Of A Down como fuerza del rock contemporáneo

Considerados “la banda de rock más inspiradora, impactante e inimitable del siglo XXI”, System Of A Down ha construido un legado global con más de 42 millones de discos vendidos, presentaciones multitudinarias y un premio GRAMMY®.

Desde su debut en 1998, el grupo conformado por Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian y John Dolmayan ha conectado con varias generaciones gracias a su mezcla de potencia sonora, crítica sociopolítica y un estilo musical inconfundible. Actualmente, registran más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que los posiciona como una de las bandas de rock alternativo más escuchadas del mundo.

IDLES acompañará el concierto con su estilo provocador y contundente

La presencia de IDLES, originarios de Bristol y formados en 2009, refuerza la magnitud del espectáculo. La agrupación ha sido reconocida como una de las más poderosas de la última década, gracias a un enfoque sonoro que ha evolucionado hasta su quinto álbum, TANGK, descrito por la banda como “su disco más ambicioso y sorprendente hasta la fecha”. Su anterior producción, CRAWLER, recibió una nominación al GRAMMY®, consolidándolos como una propuesta imprescindible del rock contemporáneo.