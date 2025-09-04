Conagua presenta avances en 17 proyectos hídricos en el país

septiembre 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que se encuentran en desarrollo 17 proyectos estratégicos de agua en distintas regiones del país, con el objetivo de garantizar el abasto de agua potable, mejorar los sistemas de drenaje y saneamiento, así como prevenir inundaciones en zonas vulnerables.

Durante su intervención, destacó que las obras están diseñadas con una visión de largo plazo, pues no solo buscan atender las necesidades actuales, sino ofrecer soluciones para los próximos 20, 30 y hasta 40 años.

“Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo, que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, los proyectos se desarrollan en 17 entidades: Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Actualmente, ocho obras ya se encuentran en ejecución, tres más están en la etapa final de contratación y podrían iniciar la próxima semana, con lo cual se alcanzará un total de 11 proyectos en marcha. Los seis restantes se encuentran en la fase de socialización y ajustes técnicos previos a su arranque.

Además, Morales anunció que se publicará un acuerdo de facilidades administrativas para la regularización de concesiones de agua vencidas, lo que beneficiará principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas.

“Este instrumento traerá grandes beneficios al campo mexicano, pues dará certeza jurídica a quienes dependen del agua para su producción”, aseguró.