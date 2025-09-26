Con grupo de alto nivel se resolverá diferendo con China: Sheinbaum

septiembre 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX./ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la decisión del Ministerio de Comercio de China de abrir una investigación formal respecto a las “medidas restrictivas” que el gobierno de México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluyendo posibles alzas arancelarias a productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como el gigante asiático.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la administración mexicana busca mantener un diálogo abierto con China para explicar las razones de estas medidas y evitar tensiones comerciales.

“Ayer se reunió Marcelo [Ebrard, Secretario de Economía] con el embajador de China en México. Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar: ¿por qué se toma esta decisión?”, señaló la mandataria.

Sheinbaum detalló que en los últimos cuatro años las importaciones al país han aumentado cerca de 83 por ciento, al tiempo que también crecieron las exportaciones.

“Lo que queremos es producir más en México para tener una balanza comercial en donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones, sino tener una balanza comercial positiva”, agregó.

La presidenta precisó que actualmente México tiene una balanza comercial positiva, aunque pequeña, y que el objetivo de las medidas arancelarias es fortalecer la producción interna, promoviendo el consumo de productos nacionales a través de la marca “Hecho en México”.

“Ese es el objetivo de los aranceles, no a China, sino a los países con los que no tenemos acuerdo comercial dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio”, subrayó.

Sheinbaum enfatizó que México mantiene una postura abierta al diálogo.

“Ayer se le planteó al embajador, por parte de Marcelo, y también se había hecho con el secretario de Relaciones Exteriores, que nos interesa mucho tener mesas de trabajo donde ellos entiendan la situación que se está viviendo, muchas veces con precios muy bajos. Es nuestra propuesta: que haya una mesa de trabajo”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si la investigación china podría indicar tensiones comerciales, la mandataria aseguró que México está dispuesto a dialogar con todos los socios, incluso Corea del Sur, buscando siempre acuerdos que beneficien al país sin afectar las importaciones ni generar desequilibrios económicos.