ColumnaSinNombre | SON FALTAS INJUSTIFICADAS Y POR ESO NO QUIEREN LA NÓMINA ÚNICA

ColumnaSinNombre | SON FALTAS INJUSTIFICADAS Y POR ESO NO QUIEREN LA NÓMINA ÚNICA

noviembre 21, 2025





@pablojair



No se presentó el tío “Hétor” a la comparecencia de SSP.

Se supone que cuestionaría asuntos de seguridad en el estado.

Pero no es tonto; el “bully” se mete con los que cree débiles.

—Chopenjawer

En recientes días se ha manejado una supuesta inconformidad de maestros referente a descuentos en su pago quincenal y la secretaria de Educación en Veracruz, Claudia Tello Espinosa, aclaró la situación en entrevista con reporteros al término del tradicional desfile del 20 de Noviembre, en Xalapa.

“Todo está bien, lo que hubo fue pase de lista. Los maestros que no están dentro del salón y no pudieron justificar su falta, entonces por eso (se hicieron los descuentos). De ahí en fuera nadie tiene problema”, precisó la funcionaria,

Y el fondo del asunto tiene qué ver con la nómina única del Gobierno, donde todo el manejo financiero es a través de un sólo banco.

Se sabe que el sindicato que más está en contra de dicha medida es el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) y es por una sencilla razón: varios “maestros” sólo llegan a checar a escuelas y se van a otros lugares que no tienen qué ver con la educación; al haber una nómina única en el gobierno —en sólo banco para depositar— de inmediato se detectan a esas personas que trabajan en otras dependencias del gobierno estatal (o nomás tiran la hueva cobrando chido).

Una fuente magisterial me confirma que el asunto es ese: la incompatibilidad que ha sido detectada porque varios maestros (algunos hasta con 40 horas, de tiempo completo) no están presentes en las aulas; hay quienes trabajan en el Sector Salud, en algún Ayuntamiento, alguna dependencia federal, etc. Al no poder justificar las ausencias, entonces llegó el descuento del que se quejan.

Sólo en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río se comenta que hay entre 100 a 150 “maestros” en esa circunstancia y entre ellos hay parientes de líderes sindicales, quienes han sido beneficiados con esas plazas magisteriales sin ejercerlas: sólo van a checar tarjeta y ya.

Hay voces dentro del magisterio que les parece muy acertada la decisión de la nómina única y es por ese motivo: plazas que no se trabajan y en las cuales tampoco permiten que lleguen relevos, porque el SETSE se adueñó de esas mentadas plazas.

Otro de los privilegios que tiene el SETSE en la zona conurbada es que les pagan el 100 aún con faltas, cuando en otras partes del estado si se hace descuento.

¿Y cómo justifican esas ausencias los maestros de SETSE? El mayor pretexto es que están cuidando a un familiar enfermo.

Es sabido también que se empezaron a levantar actas cuando la autoridad se dio cuenta que había demasiados justificantes en ese mismo tenor.

Pero no sólo no ponen relevos en las aulas donde no se presentan, sino que también ejercen la parte administrativa: al menos en la zona conurbada son los que ponen horarios y asignan materias.

En junio de este año, hasta dieron a conocer un pronunciamiento dirigido a la secretaria Tello para decirles que no estaban de acuerdo con la nómina única. Mi fuente en la zona dicen que incluso amenazan con tomar instalaciones de escuelas.

El asunto es que hasta sus propios compañeros saben de ese abuso con las plazas y que muchos ni siquiera se paran a dar clases como debe ser. Sencillamente cobran muy bien y ya, perjudicando mucho a la educación en Veracruz y recayendo en lo que podría ser un presunto daño patrimonial.

Vaya, esos dizque “maestros” de veras que son “webones” y caraduras.