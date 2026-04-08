ColumnaSinNombre | XALAPA APUESTA AL TURISMO DEPORTIVO

abril 8, 2026





Pablo Jair Ortega



+ La cerrazón para no sumarse al centro histórico.

+ Que llega otra tienda a Xalapa donde estaba Sears.

+ PT: que podría haber alianza, pero no, pero sí.



Al Donald Trump se le arrugó…

Ya le dicen “el huevos tibios” de América.

—Chopenjawer

Como en todos los periodos de vacaciones, Xalapa vivió una calma absoluta. En los cuatro días principales de la Semana Santa, la hermosa capital de Veracruz lució vacía, sin tráfico.

Avenidas como Lázaro Cárdenas (que en realidad es la carretera federal 140) se vio despejada cuando habitualmente hay mucha carga de vehículos, sobre todo en la entrada viniendo desde el puerto de Veracruz hasta donde se ubica el monumento a la Araucaria.

Esa calma también obedece a que muchos estudiantes viajan a sus lugares de origen para ver a sus familiares, lo mismo que muchos trabajadores de gobierno. A eso súmese que también los xalapeños (o los que ya tienen décadas residiendo aquí) gustan de ir a otros lugares para vacacionar aprovechando los cuatro días que se dan de descanso, especialmente en zonas como Chachalacas o la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En fin, Xalapa se vacía. Se convierte por unos días en esa ciudad que en los 70 y 80 no tenía tanta población. La que evoca nostalgia porque el clima y el ambiente eran diferentes.

Esto no quiere decir que la capital no sea un atractivo turístico, sino que pasa algo similar a lo que ocurre en la Ciudad de México (con sus justas dimensiones, claro): muchos chilangos salen por unos días a lugares cercanos, pero la CDMX no deja de ser una ciudad que es obligatorio visitar por lo menos una vez al año.

Y es que en vacaciones de verano o de Semana Santa, la mayoría anda en busca de destinos de playa o balnearios. Por eso es difícil en esas temporadas encontrar un hotel, porque toda la industria está (afortunadamente) ocupada.

Xalapa, por otro lado, es un destino que disfrutan algunos que no andan buscando las saturadas costas; se convierte en un lugar que, por su clima, es acogedor e invita a otras actividades como visitar pueblos mágicos cercanos para explorar. Naolinco, Xico y Coatepec, son algunas opciones, pero hay otros lugares más por conocer.

Por ejemplo, al momento de escribir esto en una cafetería de Coatepec, hay un frente frío con lluvia ligera (el famoso chipi-chipi); el lugar está lleno de gente a la que se le antoja tomarse una bebida y simplemente conversar… Y eso que este lugar no es mi café favorito: está muy ácido, pero no diré la marca para que no digan que soy kool-aid con los negocios locales.

Otra forma de atraer turismo (y, por supuesto, derrama económica) son los eventos deportivos, pero se necesitan espacios dignos y una buena promoción para eso.

Hace unos días, la gobernadora Rocío Nahle dio un recorrido junto a Rommel Pacheco, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en la Arena Macuiltépetl, que se supone sería el nuevo espacio para los equipos profesionales de basquetbol que tenían como sede a Xalapa, pero hoy ya no existen.

Pero el edificio ahí está y se espera que no sea desperdiciado; que sea sede de muchos eventos nacionales por venir (el mismo Rommel lo propuso).

Otro espacio que se está rehabilitando (y que dejaron que se fuera al carajo en años recientes) es el emblemático Estadio Xalapeño, que ha sido escenario de competencias internacionales.

La propia alcaldesa Daniela Griego Ceballos, en la presentación este martes de la nueva imagen turística para Xalapa (tomando como estrategia la promoción del fortalecimiento de la identidad, la historia y la riqueza natural, cultural y gastronómica), reconoció el apoyo de la gobernadora para posicionar a Xalapa en el ámbito nacional y atraer eventos internacionales, “pues el turismo deportivo es la gran apuesta de esta administración para impulsar el consumo local y generar una derrama económica inmediata”.

Ya ni se diga de lo que pueda generar por su lado la Universidad Veracruzana con sus propios eventos. Precisamente los juegos en el famoso «Nido del Halcón» son multitudinarios; o sus conciertos en Tlaqná llegan a llenar la sala.

Xalapa quizás no sea tan turística como muchos piensan, especialmente porque lo primero que muchos piensan de Veracruz es en la playa con chelas, la palmera borracha de sol, la alberca, los camarones empanizados o en cóctel, etc.

Pero le puedo asegurar que existe un turismo silencioso que visita la capital veracruzana y la disfruta. A veces sólo para caminar, tomar algo o simplemente para empiernarse mientras afuera está el frente frío que invita también al café y cigarro, rodeado de montañas.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Se han visto muchas fotos en redes sociales sobre cómo luce ahora el primer cuadro de Xalapa… Todo mundo parece coincidir en que luce muy bonito con la iluminación y el color blanco que prevalece ahora en los edificios históricos, esto como parte de los planes que se tienen desde la oficina de la gobernadora para darle otra imagen a la capital veracruzana… El único pero es el edificio Nachita (de oficinas privadas, al lado de la Catedral) donde insisten en dejar ese color amarillo horrible y los dueños se hacen pazguatos tardándose en dejar que pinten su inmueble sin costo alguno y para que vaya uniformado con el centro xalapeño… Se dice que la cerrazón irracional es por motivos políticos… ¿Te cae?…

OTRA NOTA: Que según el director de Desarrollo Económico del ayuntamiento xalapeño, Fernando Arana Watty, el local que anteriormente ocupaba la tienda Sears en el centro de la ciudad (que hace poco cerró) ya fue rentado por una empresa de carácter nacional, la cual se encuentra en proceso de instalación y prevé su próxima apertura… El funcionario explicó que el cierre de la tienda obedeció a decisiones internas de la propia empresa, que actualmente opera en otra zona de la capital veracruzana… Sin embargo, destacó que el inmueble no permanecerá desocupado, ya que será utilizado por una compañía con presencia en más de 30 ciudades del país.

LA ÚLTIMA PORQUE NO HE VISTO ROOSTER: Que los resultados electorales en Tamiahua envían una señal importante sobre la capacidad del Partido del Trabajo para competir de manera independiente, dijo su dirigente estatal Vicente Aguilar Aguilar, por lo que contempla que si van solos, “podemos ganar muchos distritos”… No obstante, dijo que también hay riesgos, “por eso debemos revisar si conviene una alianza parcial”… Por cierto, todo apunta a que el PT va solo en 2027, especialmente por las intrigas de sus diputados veracruzanos en contra del líder estatal.