Clase media también crece a doble dígito en sexenios de AMLO y Sheinbaum

diciembre 19, 2025

Se suma al los 13.5 millones de mexicanos que dejaron la pobreza

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El coordinador de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que la política económica y social impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación ha generado un resultado histórico: el crecimiento de la clase media en México como nunca antes se había registrado, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Durante la presentación de cifras oficiales, Ramírez Cuevas destacó que, según el más reciente informe de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, México y Brasil son los países de América Latina donde más creció la clase media en los últimos años, un resultado que atribuyó directamente a las políticas implementadas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúan bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El dato que no se ha destacado y que hoy queremos dar a conocer es que esta política económica y social no sólo redujo la pobreza, sino que permitió un crecimiento histórico de la clase media en México”, subrayó.

De acuerdo con el Banco Mundial, la clase media está integrada por personas con ingresos superiores a 17 dólares diarios —alrededor de 340 pesos—, mientras que se considera en situación de pobreza a quienes perciben menos de 8.30 dólares diarios, equivalentes a aproximadamente 166 pesos.

Bajo estos criterios, en 2018 el 35.5 por ciento de la población mexicana se encontraba por debajo del umbral de pobreza; sin embargo, para 2024 esa cifra se redujo a 21.7 por ciento, lo que representa una disminución de 13.6 puntos porcentuales.

Esta reducción, señaló Ramírez Cuevas, coincide con los datos del Inegi, que reporta una baja de 13.4 puntos en el mismo periodo.

El dato central, enfatizó, es el crecimiento de la clase media: pasó de representar el 27.2 por ciento de la población en 2018 al 39.6 por ciento en 2024, un aumento de 12.4 puntos porcentuales.

En términos absolutos, alrededor de 12 millones de personas se incorporaron a este segmento social en seis años.

“Estamos hablando de personas que hoy no tienen rezagos sociales ni vulnerabilidades, que pueden satisfacer sus necesidades básicas sin depender de apoyos sociales”, explicó.

Ramírez Cuevas añadió que, según las estadísticas nacionales del Inegi, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2018 y 2024, al pasar de un nivel de pobreza de 41.9 por ciento a 29 por ciento de la población.

Además, destacó que actualmente cerca del 42 por ciento de los mexicanos se consideran no vulnerables, lo que incluye a la clase media y a un porcentaje reducido de la población con mayores ingresos.

Uno de los puntos más relevantes, afirmó, es que por primera vez en la historia del país el número de personas que integran la clase media supera al de aquellas que viven en pobreza, con una diferencia de más de 12 puntos porcentuales.

“El cruce de estas curvas es histórico: hoy hay más clase media que población en pobreza en México”, recalcó.

Finalmente, subrayó que la validación del Banco Mundial desmiente las críticas que señalan que la política de la Cuarta Transformación sólo beneficia a los sectores más pobres.

“Una instancia internacional constata que invertir en la base de la pirámide tuvo un efecto virtuoso para toda la economía: mejoró el consumo, las ganancias empresariales y las condiciones de vida del conjunto de la sociedad”, concluyó.