Cierran calle Revolución por trabajos en la Catedral Metropolitana de Xalapa

enero 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La calle Revolución, en el centro de Xalapa, permanece cerrada a la circulación vehicular en el tramo comprendido entre Enríquez y Juárez, debido a trabajos de rehabilitación que se realizan en la Catedral Metropolitana.

Trabajadores en el lugar señalaron que las labores podrían extenderse por varios días, por lo que se colocaron trafitambos para restringir el paso de los vehículos y resguardar la zona de trabajo.

Como alternativa vial, se recomienda a los automovilistas utilizar el callejón de Rojas, el cual permite reincorporarse a la calle Revolución y posteriormente a Juárez.

La Catedral Metropolitana de Xalapa está dedicada a la Señora de la Inmaculada Concepción, patrona religiosa de la ciudad, y es uno de los inmuebles históricos más representativos de la capital veracruzana. De acuerdo con registros históricos, su primera construcción data de 1641, aunque al estar hecha de madera fue destruida por un incendio. Posteriormente se edificó con mampostería, pero esa estructura también colapsó con el paso del tiempo.

El edificio actual fue construido entre 1773 y 1778. En su parte superior se instaló un reloj traído desde Londres, adquirido mediante la cooperación de los habitantes de Xalapa, el cual continúa en funcionamiento hasta la fecha.

El templo se caracteriza por contar con una sola torre concluida, mientras que la segunda quedó inconclusa. Aunque hubo intentos de distintos obispos, entre ellos Joaquín Arcadio Pagaza, por darle un estilo gótico y finalizar la torre faltante, dichos proyectos no llegaron a concretarse.

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no han detallado el alcance ni la naturaleza de la rehabilitación que actualmente se realiza en este emblemático recinto del centro histórico de la ciudad.