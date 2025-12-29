Cielo nublado durante el día, con lluvias intensas Veracruz

diciembre 29, 2025

Para hoy, el frente frío núm. 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, incluida la península de Yucatán. La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, se pronostica un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, con probabilidad de caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Toda la información en: https:// https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de diciembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.



Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.

Las lluvias fuertes a intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 29 de diciembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (costa), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de diciembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 29 de diciembre de 2025:



Evento de Norte de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.



Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región; y muy frío en zonas altas del Valle de México. Se prevé que en horas de la tarde y noche incremente la nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado durante el día, como probabilidad de lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente frío en la región con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco en Baja California y templado en Baja California Sur. Viento del oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h Baja California y rachas de viento de 40 a 60 km/h en golfo de California y Baja California Sur. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de California.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región; y frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de viento de hasta 35 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de nieblas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Oaxaca y Chiapas, y ambiente cálido a caluroso en Guerrero. Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca) y viento de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Se prevé oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de Veracruz, y fresco a templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente templado. Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz y viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco. Se prevé oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. A su vez, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.



Península de Yucatán: Se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente fresco a templado; por la tarde ambiente cálido. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán, y rachas de viento de hasta 30 km/h en Quintana Roo.



Mesa del Norte: Condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (Huasteca) y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango y Coahuila, así como lluvias aisladas en Zacatecas, y sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de la región; y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del norte y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Además, se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como lluvia engelante de Coahuila.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos en Tlaxcala y lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos. Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del norte y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como rachas de hasta 30 km/h en Morelos. Además, se pronostica caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Othón P. Blanco, Q. Roo., 21.0 y Comitán de Domínguez, Chis., 19.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Acapulco, Gro., 34.8; Arriaga, Chis., 34.5; Manzanillo, Col., 33.8; Valladolid, Yuc., 31.5; Villahermosa, Tab., 31.0 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 22.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

La Rosilla, Guanaceví, Dgo., -10.0; Constitución de 1857, Ensenada, B.C., -5.2; Zalayeta, Perote, Ver., -2.0; Alchichica, Tepeyahualco, Pue., -2.0; Observatorio de Temósachic, Temósachic, Chih., -1.5 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 7.0.