Cielo medio nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Veracruz

octubre 24, 2025

Hoy, el frente frío núm. 10 recorrerá el norte del país, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila. Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste). Viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos en Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur), con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (centro y sur). Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.



Los chubascos y lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia al frente frío núm. 10 y sus efectos sobre el norte de México: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de octubre de 2025:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro, sur y costa), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México (sureste y suroeste), Puebla y Morelos.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 24 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (norte), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 24 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C y posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 24 de octubre de 2025:



Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados: Chihuahua (norte) y Coahuila (noroeste).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Sonora (este), y de componente sur (surada): Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México (sureste y suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con heladas en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente cálido en la región. Cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin lluvia en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California.



Pacífico Norte: Por la mañana ambiente fresco a templado, frío en sierras del norte de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Viento del oeste y suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Sonora (este) y rachas de viento de hasta 40 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro, sur y costa). Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.



Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además de chubascos en Guerrero (norte, costa y sureste). Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).



Golfo de México: Por la mañana, ambiente fresco a frío en zonas altas de Veracruz, y templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo medio nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca) y Tabasco (oeste y centro). Cielo con nubosidad dispersa y lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Tamaulipas, y viento de componente este con rachas de hasta 40 km/h en Veracruz y Tabasco.



Península de Yucatán: Por la mañana, ambiente templado y durante la tarde ambiente cálido en la región. Cielo medio nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur). Sin lluvia en Yucatán. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de la península. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Quintana Roo.



Mesa del Norte: Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Lluvias aisladas en Durango y Nuevo León y sin lluvia en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en Chihuahua (norte) y Coahuila (noroeste), viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Coahuila (este) y Nuevo León, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.



Mesa Central: Por la mañana, ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en sierras de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Cielo despejado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Puebla y Morelos, y sin lluvia en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Mecayapan, Ver., 26.0; Cárdenas, Tab., 21.0; Tecpatán, Chis., 13.0; Orizaba, Ver. y San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 9.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

La Paz, B.C.S., 38.6; Choix, Sin., 38.4; Hermosillo, Son., 36.0; Puerto Ángel, Oax., 35.8; Tapachula, Chis., 35.5; Torreón, Coah., 35.3; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 34.7; Campeche, Camp., 34.4; Manzanillo, Col., 34.3 y Tacubaya, CDMX, 26.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Mex., 6.0; Pachuca, Hgo., 8.0; Aguascalientes, Ags., 11.4; San Cristóbal de las Casas Chis., 11.8; Huajuapan de León, Oax., 12.2; Xalapa, Ver., 14.0; Querétaro, Qro., 14.1; Durango, Dgo., 14.6 y Tacubaya, CDMX, 12.5.