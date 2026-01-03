Cielo despejado sin lluvia en Veracruz

enero 3, 2026

En el transcurso de este día, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste mexicano. A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del país. Por otra parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, propiciando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones. Simultáneamente, otro frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana (durante la noche); en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará lluvias y chubascos en Baja California, además de fuertes rachas de viento en el noroeste del territorio nacional. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de México, durante este fin de semana.

Toda la información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 03 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 03 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte y noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (istmo).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 03 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.



Pronóstico de viento para hoy 03 de enero de 2026:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, costa de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y sin lluvia. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California; sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo California y Baja California Sur, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en Baja California.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, se prevé cielo despejado en Sinaloa y medio nublado en Sonora; sin lluvia en la región. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Sinaloa y de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima; sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Chiapas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en zonas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido en Chiapas (istmo); caluroso en Guerrero y Oaxaca. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en la región.

Golfo de México: Cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado en la región y cálido en Tamaulipas y Veracruz (norte). Viento del sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, así como de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado en Quintana Roo y despejado a medio nublado en Campeche y Yucatán. Sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado. Viento del este y sureste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo despejado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes; muy frío con heladas en zonas serranas de Nuevo León y Zacatecas; así como gélido con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región; cálido en San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo despejado a medio nublado durante el día, sin lluvia en la región. Durante la mañana, ambiente frío con heladas en zonas serranas de Querétaro, Hidalgo y Morelos, así como muy frío con heladas en zonas serranas de Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente fresco a templado; cálido en Morelos, Puebla (suroeste), Querétaro (noreste) e Hidalgo (norte y noreste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Puente Cuatro Caminos, Paso del Macho, Ver., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Altamirano, Gro., 38.9; Apatzingán, Mich., 35.8; Santa Cecilia, Coah., 35.0; San Juan, Sin., 34.7; Monterrey, N.L., 34.1; Puerto Ángel., 32.8; Ixtlán del Río, Jal., 32.3; Rioverde, S.L.P., 32.1; Todos Santos, B.C.S., 31.6; Tizimín, Yuc., 30.8; y Observatorio de Tacubaya, CDMX, 23.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

El Vergel, Chih., -5.3; Las Vegas, Dgo., -1.5; Valle de Bravo, Edo. Méx., 0.2; Huamantla, Pue., 1.0; Constitución de 1857, B.C.S., 1.1; Apan, Hgo., 1.5; Perote, Ver., 1.9; Nochistlán, Oax., 2.3; Nevado de Colima, Jal., 3.4; y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 7.0.