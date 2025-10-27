Chubascos y descargas eléctricas en Veracruz

octubre 27, 2025

Este día, el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 11) sobre el noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la dicha región. También, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará rachas de viento en el norte y noreste del país. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, así como un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de esas regiones, además del noreste y oriente de México.



Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noreste de México, a partir de esta noche: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de octubre de 2025:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de octubre de 2025:



Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo despejado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del norte y noreste de 5 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo con nubosidad dispersa durante el día, sin lluvia en la península. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con posibles heladas en sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la región.

Pacífico Norte: Cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco a templado, y frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Sonora (norte), y rachas de viento de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en Jalisco y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste); acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento; mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en sierras de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y con rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tabasco (este); acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento; mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos y descargas eléctricas en Veracruz (región Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas (regiones Mante y Centro) y Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Tamaulipas, y con rachas de hasta 40 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Quintana Roo; mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí (región Altiplano). Cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; así como rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra). Sin lluvia en Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Guanajuato. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en sierras de Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tolimán, Jal., 4.0 y Cacahoatán, Chis., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 38.6; Ejido Nuevo León, B.C., 37.8; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo y Arriaga, Chis., 35.7; Ciudad Obregón, Son., 35.6; Campeche, Camp., 35.0 y Tacubaya, CDMX, 26.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temosachic, Chih., 2.2; Toluca, Edo. Méx., 7.0; Tlaxcala, Tlax., 7.1; Pachuca, Hgo., 8.2; Puebla, Pue., 10.4; Huajuapan de León, Oax., 10.6; Durango, Dgo., 11.8; Aguascalientes, Ags., 12.2; San Cristóbal de las Casas, Chis., 12.4; Jalapa, Ver., 13.0 y Tacubaya, CDMX, 13.6.