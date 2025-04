China aprueba el uso de los primeros “taxis aéreos”

abril 2, 2025

La República Popular de China se convirtió en el primer país en autorizar el uso de drones para pasajeros de las marcas Ehang Holding Limited y Hefei Hey Airlines, según ambas compañías estos dispositivos fungirán como “taxis aéreos“, así como también brindarán paseos a turistas que deseen conocer ciertos destinos desde las alturas.

Este nuevo artefacto no sólo representa una revolución en el transporte aéreo, sino también en el transporte autónomo, pues el vehículo no contará con conductor para funcionar, mientras que el pasajero no tendrá que esforzarse por controlar el vehículo para llegar a su destino y sólo se limitará a disfrutar del paisaje.

“Este hito marca oficialmente el inicio de la era de los vuelos tripulados en la economía de ‘baja altitud’ de China, permitiendo a las personas adquirir boletos de avión para turismo de ‘baja altitud’, turismo urbano y diversos servicios de vuelos comerciales tripulados”, aseguró la compañía Ehang en un comunicado.

La institución encargada de brindar el permiso a ambas compañías fue la Administración de Aviación Civil de China, al cumplir con las estrictas normas de seguridad y funcionamiento. Por el momento, dicho permiso sólo contempla las ciudades de Guangzhou y Hefei; no obstante, por su buen desempeño este dispositivo podría funcionar pronto en otras ciudades.

Los beneficios que traería este vehículo a la sociedad se verían reflejados, por un lado en la movilidad, ya que este medio de transporte ayuda a evitar el tráfico o los embotellamientos, y, por el otro, en el medio ambiente, ya que el vehículo es completamente eléctrico.