Aranceles impuestos por México a China entraron en vigor este 1 de enero

enero 2, 2026

A partir de este 1 de enero de 2026, los aranceles impuestos por México a productos importados desde China entrará en vigor, así como los de otros países sin tratado comercial con el país.

El Congreso aprobó los gravámenes en diciembre de 2025, luego de todo un año marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos sobre México y la guerra comercial que Donald Trump entabló con otros países desde el inicio de su mandato.

Algunos analistas considera la medida impuesta por el gobierno de México como un alineamiento con Estados Unidos, que continúa como su mayor socio comercial, en vísperas de la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, que incluye a Canada.

Los aranceles se impusieron a diversos productos de los sectores del calzado, automotriz, textil y de los juguetes, entre otros; industrias con importante presencia de importaciones chinas.

En 2024 México importó por 2.163,1 millones de dólares en calzado, de los cuales el 41.5% tuvo como origen China. Los aranceles para este capítulo comercial quedaron fijados entre 25% y 35% según el tipo de mercancía.

En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México ascendieron a 3 mil 281.1 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es de 30%. El 61.5% de las importaciones en la industria del juguete provinieron de China en 2024, de acuerdo con el instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, la Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de esta medida es “salvaguardar cerca de 350 mil empleos” y “contribuir a la reindustrialización” del país.

Del lado de China, un portavoz de su Ministerio de Comercio dijo que Pekín espera que “México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo”.