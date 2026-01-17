China podría estar desarrollando soldados genéticamente modificados con fuerza sobrehumana

enero 16, 2026

Las sospechas sobre los avances militares chinos reavivan las alarmas en Occidente y sitúan a la biotecnología en el centro del debate estratégico, involucrando inteligencia, datos genéticos y límites éticos en un escenario de competencia global entre grandes potencias.

Las autoridades y los analistas de seguridad de Occidente han vuelto a levantar sospechas de que China está invirtiendo en técnicas de modificación genética y otras formas de mejora biológica con potenciales aplicaciones militares.

La información, citada por el portal D24amEstas afirmaciones se basan en declaraciones del experto Anthony Vinci, presentado como un ex oficial de inteligencia estadounidense de alto rango, quien señala evidencia de iniciativas encaminadas a aumentar la resiliencia de las tropas a entornos extremos, incluidas áreas con altos niveles de radiación.

Según Vinci, habría indicios de un programa dirigido a… Mejora biológica de soldados en el Ejército Popular de Liberación., centrándose en la adaptación a escenarios como desiertos, regiones de frío intenso y entornos radiactivos.

Según él, este movimiento estaría alineado con el objetivo declarado por Pekín de modernizar sus fuerzas armadas y alcanzar un estándar considerado “de clase mundial” en 2049, una fecha simbólica para el gobierno chino.

Declaraciones sobre el impacto militar y la seguridad internacional

En una entrevista con el tabloide británico The Sun, Vinci afirmó que el desarrollo de cazas modificados genéticamente podría representar… riesgos para la seguridad internacional.

“Es un peligro para todos si China tiene súper soldados y es capaz de vencer a sus enemigos en una guerra o amenazar los intereses occidentales de alguna manera”, dijo.

Según el analista, este tipo de capacidad podría permitir la ejecución de misiones actualmente consideradas de alto riesgo o inviables para las tropas convencionales, especialmente en operaciones especiales.

“Imagine soldados de operaciones especiales con una capacidad de supervivencia mucho mayor, capaces de permanecer sumergidos durante períodos prolongados o de operar en condiciones de frío extremo.”, Él afirmó.

Resistencia a la radiación y los límites de la evidencia pública.

Entre las posibilidades mencionadas por Vinci se encuentran las alteraciones genéticas asociadas a resistencia a la radiaciónlo que, según él, permitiría el despliegue de tropas en zonas afectadas por armas nucleares o dispositivos radiológicos.

El experto también citó objetivos potenciales como mayor fuerza física, velocidad, altura y capacidades cognitivas, con posibles efectos positivos sobre… decisiones militares y actividades de inteligencia.

Hasta la fecha, sin embargo, estas evaluaciones se basan en análisis de tendencias tecnológicas y documentos estratégicos, sin ninguna confirmación pública de una programa militar Activo chino centrado en la edición genética de soldados.

Los informes estadounidenses y el avance de la biotecnología militar.

El debate está respaldado por informes oficiales producidos en Estados Unidos sobre el avance de la biotecnología y su integración con sistemas de inteligencia artificial.

Un documento final de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Biotecnología Emergente, publicado en 2025, indica que China está avanzando rápidamente en el sector y demostrando interés en… Integrando la innovación biomédica, la industria y la defensa.

El informe destaca que la convergencia entre la biotecnología y la inteligencia artificial puede alterar los patrones de competencia estratégica e influir en cómo los Estados planifican sus capacidades militares y políticas. seguridad nacional.

Recopilación de datos genéticos y controversias que involucran a BGI.

Según Vinci, la recopilación a gran escala de datos genéticos Sería uno de los pilares de este proceso.

Uno de los casos citados involucra a la empresa china BGI, que fue objeto de informes publicados por Reuters en 2021 sobre las pruebas prenatales utilizadas en diferentes países y el uso de datos genéticos en investigaciones poblacionales.

En ese momento, la compañía afirmó que las pruebas no se desarrollaron en colaboración con el Ejército chino y negó cualquier propósito militar, diciendo que seguía las normas de protección de datos.

Ese mismo año, otra investigación periodística indicó que un profesor afiliado a la Universidad de Copenhague participó en una investigación en coautoría que involucraba a instituciones militares chinas.

La universidad afirmó que no tenía conocimiento previo de ninguno de los vínculos citados, mientras que BGI reiteró que la investigación no tenía ningún objetivo militar.

El caso He Jiankui y el debate ético internacional.

El debate sobre los límites de la biotecnología en China a menudo se asocia con El caso del científico He Jiankui, condenado en 2019 a tres años de prisión por editar genéticamente embriones humanos.

La intervención resultó en el nacimiento de niños con anomalías en el ADN y fue ampliamente condenada por organizaciones científicas y gobiernos de todo el mundo.

Los expertos en ética y seguridad señalan que el episodio puso de relieve fallas de supervisión y reforzó los debates mundiales sobre los límites legales y morales de la edición genética, especialmente cuando involucra a seres humanos.