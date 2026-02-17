Inauguran en China un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos

febrero 16, 2026

China es considerado uno de los países que más invierten y desarrollan su estructura ferroviaria. El gigante asiático planea construir un tren de alta velocidad que pase por debajo del mar, uno de los proyectos más ambiciosos del mundo que tiene el objetivo de conectar dos penínsulas a una velocidad de 250 kilómetros por hora.

La nueva red ferroviaria busca solucionar un problema histórico: quienes quieren ir de Dalian a Yantai deben ir por tierra de una península a otra, tramo que puede tomar aproximadamente seis horas en auto. En caso del ferry, se necesita invertir poco más de 8 horas para llegar de un lado a otro.

La situación se traduce en un mayor gasto de tiempo y dinero tanto para las empresas que quieren comercializar bienes como para los ciudadanos chinos. El proyecto llamado Bohai Strait Tunnel atravesará el Mar de Bohai gracias a una inversión estimada de entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes.

Para poder construir la nueva red ferroviaria, los ingenieros deberán enfrentar diversos desafíos como la construcción de un sistema impermeable con ventilación suficiente. En la misma línea, se prevé que alcance los 250 kilómetros por hora para transitar os 123 kilómetros de distancia en tan solo 40 minutos.

El diseño contempla tres galerías paralelas: dos destinadas a trenes y una central para operaciones de emergencia y mantenimiento. Otro de los ejes centrales es la conexión, ya que apunta a integrar la red china de alta velocidad para combinar tramos terrestres y submarinos sin cambiar de vagón.

La seguridad será uno de los pilares del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, por lo que los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación.

Cuándo inaugurarán el tren submarino de alta velocidad

Las obras se encuentran en etapa de planificación y evaluación técnica. Se estima que podría comenzar a operar hacia el año 2035 con el objetivo de ampliar la red de alta velocidad y fortalecer los corredores logísticos destinados al comercio interno y la exportación.

Nuevas innovaciones para el tren submarino chino

China también planea implementar tecnologías innovadoras en el tren bala submarino como sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Estas mejoras buscan garantizar la seguridad y eficiencia del servicio, especialmente en un entorno geológico desafiante como el del Mar de Bohai.

Además, se espera que la construcción del Bohai Strait Tunnel genere miles de empleos en la región, impulsando la economía local. La obra no solo transformará el transporte, sino que también fomentará el desarrollo de infraestructuras complementarias, beneficiando a las comunidades cercanas y potenciando el comercio regional.