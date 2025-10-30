Trump reduce aranceles a China tras encuentro con Xi Jinping

octubre 30, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que reducirá en un 10 por ciento los aranceles que tenía contemplados hacia China, pasando de un 57 por ciento a un 47 por ciento, después de que la nación asiática se comprometiese a endurecer sus medidas en contra del tráfico de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.

Este jueves 30 de octubre, el mandatario estadounidense se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan. Esto en el marco de la gira por Asia del dirigente norteamericano y la asistencia del dignatario chino a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur.

Tras finalizar el encuentro, el presidente estadounidense afirmó que fue una reunión “increíble” y que Pekín dejará de lado las restricciones a sus exportaciones de tierras raras, así como también comenzará a comprar soja proveniente de la Unión Americana en grandes cantidades.

Además, detalló que el dragón asiático se comprometió a ayudar a poner fin a la guerra de Ucrania, aunque lamentó que siga comprando a Rusia grandes cantidades de petróleo. Asimismo, otro acuerdo logrado entre ambos países fue la pausa de los impuestos portuarios que se imponen mutuamente, por un período de un año.

Por otro lado, China no se ha posicionado respecto a la reunión entre ambos dignatarios por el momento; no obstante, se sabe que durante su encuentro Xi Jinping fue cordial, le hizo saber que es normal que las principales economías en el mundo peleen de vez en cuando, así como su agradecimiento por poner un alto al fuego en Gaza.