Trump lamenta acercamiento de Rusia e India con China

septiembre 5, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento por el acercamiento de India y Rusia con su mayor rival geopolítico, China. El magnate manifestó su incomodidad a través de una publicación en su red social “Truth Social”, en donde también les deseó un buen futuro juntos.

El suceso que causó el malestar del mandatario estadounidense fue la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, donde el líder chino, Xi Jinping se reunión con el presidente de la India, Narendra Modi, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

“Parece que hemos perdido a la India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”, declaró el dignatario en Truth Social, junto con una foto de los tres dirigentes saliendo de la reunión.

Por otro lado, el encuentro entre los tres líderes ha sido descrito por expertos como una muestra de solidaridad y unidad frente a las crecientes tensiones y amenazas por parte de Washington.

La Casa Blanca habría empujado a Rusia y China hacia los brazos del dragón asiático ha sido, por ejemplo, las tarifas del 50% que Estados Unidos ha aplicado a la India, por supuestamente poner muchas trabas para la entrada de bienes y servicios estadounidenses.

Por otro lado, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, ha expresado que su relación con el país de las barras y las estrellas es muy importante, basada en intereses y valores democráticos compartidos.