‘Checo’ Pérez revela que lo han contactado para volver a la F1

abril 2, 2025

Sergio Pérez, tras su salida de Red Bull, ha estado en conversaciones con varios equipos de la Fórmula 1 para un posible regreso al automovilismo y no descarta volver si encuentra un proyecto que lo motive plenamente.

“Hay varios proyectos muy interesantes. Me han contactado varios equipos desde Abu Dhabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses“, reveló, aunque evitó mencionar escuderías.

Entre las opciones que se han mencionado para su regreso, se encuentra el equipo Cadillac, que podría unirse a la F1 en 2026. Aunque la marca no ha confirmado nada oficialmente, se han reportado conversaciones avanzadas con Pérez. Otros pilotos como Valtteri Bottas y Zhou Guanyu también han sido vinculados al equipo.

“Si hay un proyecto que tenga sentido para mí y que pueda disfrutar, podría regresar“, dijo el piloto mexicano en entrevista para el portal F1.com.

‘Checo’ ha dejado claro que solo regresará si el equipo valora su experiencia y trayectoria, y si el proyecto tiene sentido para él. Ha tomado al menos seis meses para evaluar todas sus opciones y tomar una decisión sobre su futuro profesional.

La salida de Pérez en Red Bull fue inesperada, pues seguía con un contrato vigente y ocurrió a pesar de ser una pieza clave en los campeonatos de constructores de 2022 y 2023.

Con 14 temporadas de experiencia, 39 podios y un subcampeonato del mundo, agradeció el ser recordado como un buen piloto y que todavía lo consideren para proyectos futuros.

“Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene poca memoria. En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien“, expresó.