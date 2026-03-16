Cancelan “Finalissima” entre Argentina y España por desacuerdos

marzo 16, 2026

La edición 2026 de la Finalissima, que debía enfrentar a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y España, campeona de la Eurocopa 2024, fue cancelada tras no alcanzarse un acuerdo para reubicar el partido, originalmente programado para el 27 de marzo en Catar.

La decisión se tomó debido a la imposibilidad de disputarlo en ese país por la guerra que atraviesa Medio Oriente, y las posteriores negociaciones entre las confederaciones y federaciones implicadas no lograron conciliar las posturas sobre sede y fecha, en las que UEFA presionó para que se jugara en España.

A continuación, las versiones de cada organismo.

UEFA acusa a Argentina de cancelación

La UEFA emitió un comunicado en el que lamentó la cancelación y detalló las alternativas exploradas para salvar el partido: según el organismo europeo, se propuso disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con distribución equitativa de aficionados, opción que fue rechazada por Argentina porque claramente no era una sede neutral.

Una segunda propuesta consistía en una Finalissima a doble partido: uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires en una ventana internacional previa a 2028, también rechazada.

La UEFA solicitó después el compromiso argentino para jugar el 27 o 30 de marzo en una sede neutral europea, lo que igualmente habría sido denegado.

Argentina propuso jugar después del Mundial, pero España no tenía disponibilidad, y finalmente ofreció disputarlo el 31 de marzo, fecha que la UEFA consideró inviable.

Argentina aceptó sede neutral, UEFA no aceptó fecha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta tras insistencia de la UEFA para jugar en Madrid, opción que descartaron por no considerar neutral el estadio Santiago Bernabéu.

Según su versión, el sábado 14 de marzo recibieron una propuesta para jugar en Italia, sede neutral, el 27 de marzo. “ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo”, señalaron.

Lamentaron que la UEFA comunicara que esa fecha no era posible, quedando cancelado el partido. Agradecieron a Catar por su predisposición y a UEFA y RFEF por los esfuerzos realizados.

España quería jugar

La Real Federación Española de Fútbol publicó un comunicado en el que manifestó su absoluto interés en mantener el partido por el prestigio internacional que representa en un año mundialista.

La RFEF afirmó que desde el primer momento trabajó de la mano de la UEFA y ofreció todas las posibilidades: albergar el partido en España, celebrarlo en sede neutral o adoptar otro formato.

“España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones”, enfatizó el organismo.