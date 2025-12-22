España lidera el último Ranking FIFA del año; México en la posición 15

diciembre 22, 2025

La FIFA dio a conocer este 22 de diciembre de 2025 su último Ranking 2025 de selecciones de fútbol, en el que España se mantiene en el primer lugar, mientras que México se posicionó en el sitio número 15.

España lidera la clasificación con 1877.18 puntos, seguida muy de cerca por Argentina (1873.33) y Francia (1870). El Top 10 lo completan Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

Por su parte, la Selección Mexicana se ubicó en el lugar 15 con 1675.75 puntos, por debajo de Estados Unidos y por encima de Uruguay. El Tricolor mantiene su posición dentro de las mejores selecciones de Concacaf.

España y Argentina se enfrentarán en marzo de 2025 en la Finalissima en Lusail, Catar, un duelo entre las dos primeras del ranking. La tabla refleja a Europa y Sudamérica dominando los primeros puestos.

El Ranking de la FIFA sirve como referencia para el orden de cabezas de serie en competiciones oficiales y refleja el rendimiento de las selecciones en los últimos partidos oficiales, utilizada desde agosto de 1993.