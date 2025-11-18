Desmantelan red del CJNG en España; hay 20 detenidos

noviembre 18, 2025

La Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA y autoridades de Países Bajos, desmanteló la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la detención de 20 personas y el decomiso de mil 870 kilos de cocaína.

En el operativo realizado en múltiples puntos, los agentes se incautaron además de 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por 15 mil dólares, tres armas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La investigación reveló que la organización utilizaba maquinaria industrial para ocultar y transportar los envíos de droga desde una finca en Ávila hacia Italia, donde mantenían vínculos con la camorra napolitana.

No obstante, entre los detenidos en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo destacan un empresario español que proporcionaba soporte logístico al cártel, dos objetivos prioritarios de la DEA y miembros de la mafia italiana.

Las autoridades confirmaron que el empresario utilizaba diversas sociedades mercantiles para lavar el dinero procedente del narcotráfico, facilitando la infraestructura necesaria para las operaciones del CJNG en territorio europeo.

Esta operación conjunta representa un golpe significativo a la expansión internacional del cártel mexicano en Europa, demostrando la coordinación efectiva entre agencias policiales contra el crimen organizado transnacional.