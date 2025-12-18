España y Argentina jugarán la Finalissima en 2026

diciembre 18, 2025

Este martes, la UEFA hizo oficial que España jugará la Finalissima contra Argentina en marzo de 2026. Por medio de un comunicado, el organismo europeo indicó la fecha y lugar en el que ambos campeones jueguen la primera final entre ellos.

A pesar de la cercanía de la Copa del Mundo del próximo año, tanto la UEFA, como la Conmebol, lograron llegar a un acuerdo para que el ganador de la Eurocopa y el vencedor de la Copa América del verano de 2024 sean los protagonistas de este esperado encuentro.

La Finalissima se disputará en la última fecha FIFA antes del Mundial, exactamente a las 12 del día (hora CDMX),el 27 de marzo de 2026, en Lusail, Catar, el mismo inmueble que tuvo la consagración de Messi con la Copa del Mundo.

Las anteriores ediciones fueron la de 2022, la más reciente, cuando Italia cayó por 3 a 0 frente a la albiceleste. La de 1993, donde también los argentinos se impusieron frente a Dinamarca, y la primera, la de 1985, cuando Platini llevó a Francia al podio después de ganarle a Uruguay.

“La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones“, se lee la declaración del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

Y no hay una relación tan directa entre los finalistas, como en esta ocasión. No sólo por el amplio gusto e intercambio de culturas, ni porque en Barcelona haya mucha presencia de argentinos, sino, por lo que el fútbol logró unir.

De un lado, Leo Messi, la última leyenda del Barcelona, y del otro,Lamine Yamal, el nuevo ídolo blaugrana. Ambos son los dieces de su respectiva generación, y ahora, tendrán su primer encuentro (y tal vez el último) frente a frente.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, afirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.