Buscan el distintivo de «Barrio Mágico» para El Dique

diciembre 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes y promotores culturales han iniciado una cruzada para que el tradicional sector de El Dique sea reconocido oficialmente con el nombramiento de Barrio Mágico.

La propuesta surge del convencimiento de que este rincón de la capital veracruzana no solo posee una carga histórica profunda, sino que reúne la identidad, la gastronomía y los atractivos turísticos necesarios para consolidarse como un referente nacional dentro de Xalapa.

Jazmín del Carmen Ramírez Velázquez, coordinadora de eventos del barrio, explicó que ya se han puesto en marcha acciones para difundir las virtudes que hacen de El Dique un sitio único.

Entre sus baluartes destacan la majestuosidad de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe y su integración natural con el Paseo de Los Lagos, elementos que, junto a su vibrante oferta comercial, generan una atmósfera que cautiva por igual a residentes y visitantes.

Sin embargo, el camino hacia esta denominación implica también una exigencia de mejora urbana. En el marco de esta iniciativa, los vecinos han solicitado formalmente a las autoridades municipales un compromiso mayor con el mantenimiento de la zona de Los Lagos.

Las peticiones centrales se enfocan en intensificar las labores de limpieza, rescatar integralmente el espacio público y establecer una cartelera cultural permanente que logre inyectar vida comunitaria y orden al sector.

Desde la calle Paseo de Los Atletas, el liderazgo vecinal reiteró que El Dique tiene todas las características para ostentar el título de Barrio Mágico, pues su esencia representa el alma de Xalapa.

El proyecto no solo busca atraer mayores flujos de visitantes, sino garantizar que la infraestructura de la zona esté a la altura de su relevancia histórica, transformando el sentido de pertenencia de sus habitantes en un motor de desarrollo económico y social para la ciudad.