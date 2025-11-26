Ayuntamiento de Xalapa acerca servicios municipales a la ciudadanía previo a su último informe

noviembre 26, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.- En el marco de su próximo informe de gobierno, el alcalde Alberto Islas Reyes encabezó este lunes una jornada informativa en el parque, donde diversas direcciones municipales instalaron módulos para dar a conocer a la población los programas, trámites y servicios que ofrecen.

El presidente municipal explicó que esta actividad busca acercar a la ciudadanía a áreas que usualmente no son tan visibles, pero que realizan labores esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

“Es una forma de comunicar lo que hace la autoridad municipal. Desde las nueve de la mañana tuvimos un zumbatón lleno y desde ahí todos los estands permanecen con mucha gente”, señaló.

Islas Reyes destacó que, tras tres años de trabajo, la administración cuenta con resultados tangibles que pueden mostrarse directamente a la población:

“Tenemos con qué decirle a la ciudadanía: mira todo lo que hemos hecho. Las áreas tienen mucha información; los invito a recorrerlas y preguntar”.

La jornada se realiza solo por hoy, de 10:00 a 17:00 horas, y cerrará con un concierto de la Orquesta Municipal.

El alcalde recordó que su informe de gobierno se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en el patio central del Palacio Municipal, donde espera una asistencia similar a la registrada este día. “Xalapa lo merece”, expresó.