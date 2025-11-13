Aumento de aranceles al azúcar acabará con competencia desleal a productores nacionales

noviembre 13, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— El diputado local, Felipe Pineda Barradas afirmó que reciente medida, de imponer aranceles a azúcar de Centroamérica y Europa, permitirá a los productores de Veracruz vender el endulzante y garantiza la calidad del producto que llega al consumidor.

El legislador comentó que el ingreso sin control de azúcar del extranjero permitió el ingreso de más de 722 mil toneladas de azúcar a precios bajos, lo que, dijo, generó una competencia desigual para los productores nacionales.

“Fue totalmente desleal, porque se metieron alrededor de 722 mil toneladas a un precio muy barato; no hay una competencia leal con los productores de caña de nuestro país”, señaló.

Dijo que, con la producción del estado, está garantizado el abasto, pues hay una sobreproducción de un millón de toneladas, “somos autosustentables con el tema del azúcar; no hay riesgo de que falte. En Veracruz, de los 18 ingenios que existen, 17 trabajaron en la zafra pasada”, puntualizó.

Respecto al ajuste del arancel aplicado a las importaciones, Pineda Barradas celebró la decisión del Gobierno Federal de elevar la tasa que se mantenía sin cambios desde hace tres décadas, lo que —afirmó— protege a la industria azucarera mexicana.

“Desde hace 30 años el arancel estaba en 360 dólares; hoy, con el aumento del 156% y del 210%, va a andar entre 540 y 545 dólares por tonelada. Es una medida que protege a la industria nacional”, explicó.

Asimismo, consideró que con la nueva regulación de importaciones se podrá dar seguimiento a la procedencia, uso y calidad del azúcar que ingresa al país, evitando la competencia desleal.

“Antes no sabíamos de dónde venía el azúcar, quién la compraba o para qué se iba a usar. Ahora, con los permisos de importación, tendremos todos esos datos y podremos proteger nuestra industria”, sostuvo.

Pineda Barradas informó que Veracruz concentra alrededor del 60 por ciento de los 180 mil productores de caña del país, distribuidos en 99 municipios. El estado produce cerca del 41 por ciento del azúcar nacional, con zonas de alta productividad en Cosamaloapan, Tres Valles y Tierra Blanca.