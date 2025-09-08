Tráfico postal a EU cae más del 80% por aranceles

septiembre 8, 2025

El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó más del 80% después de la eliminación por parte del gobierno de Donald Trump de la exención arancelaria para paquetes de bajo valor, informó la Unión Postal Universal (UPU).

La exención, vigente desde 1938, permitía que envíos con valor igual o menor a 800 dólares (aproximadamente 15 mil pesos mexicanos) entraran al país sin pagar impuestos ni pasar por aduanas.

Tras el anuncio de la eliminación, al menos 88 operadores postales en el mundo, entre ellos Correos de México, suspendieron total o temporalmente los envíos hacia Estados Unidos hasta que se definan nuevos procesos para el envío de estos paquetes.

Para el 29 de agosto, la UPU indicó que el tráfico postal hacia Estados Unidos cayó un 81%, justo cuando entraron en vigor las normas que trasladan la responsabilidad del cobro de aranceles a los transportistas.

El gobierno estadounidense defendió la exención y afirmó que se había convertido en un vacío legal que permitía a empresas extranjeras evadir aranceles y facilitaba la entrada de drogas ilegales.

Ahora, todas las mercancías importadas, con valor de 800 dólares o menor, están sujetas a las tarifas correspondientes, que pueden ir del 10% al 50%, dependiendo del país de origen.