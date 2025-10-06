Trump impone arancel de 25% a camiones pesados; entran en vigor el 1 de noviembre

octubre 6, 2025

Todas las importaciones de camiones medianos y pesados ​​estarán sujetas a un arancel del 25 por ciento a partir del 1 de noviembre, anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social, Truth Social, sin dar mayores detalles.

⇒ La medida, tomada según la Casa Blanca por cuestiones de “seguridad nacional”, tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadounidenses de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.

El presidente estadounidense anunció el 26 de septiembre su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones pesados, cuyo proveedor principal es México. Originalmente, el arancel debía entrar en vigor el 1 de octubre, pero Donald Trump aplazó la medida.

La decisión de imponer este arancel se deriva de una investigación que inició en abril el Departamento de Comercio sobre la importación de camiones pesados, y que determinó que, debido a “prácticas comerciales predatorias”, un “pequeño número” de proveedores extranjeros acapara las importaciones estadounidenses.

⇒ Fabricantes de vehículos de Detroit han presionado con fuerza para que Trump limite la importación de camiones pesados.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32 mil 410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales; de ellos, casi el 80 por ciento, o 25 mil 860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.