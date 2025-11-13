Aranceles provocan disminución en ventas de pinos de Navidad chinos

noviembre 13, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. A pesar de encontrarse en plena temporada alta, los comerciantes de pinos navideños en Xalapa reportan una disminución en las ventas en comparación con el año pasado, una situación que atribuyen tanto al aumento de la competencia como a las complicaciones en la importación de mercancía.

Anaí, una comerciante de un local chino, confirmó que la fluidez de clientes ha sido menor, señalando que el mercado se ha saturado con «más competencia entre locatarios y comerciantes,» incluyendo empresarios tanto mexicanos como chinos.

El tema que más preocupa al sector es el de los aranceles, que ya están impactando la cadena de suministro. La comerciante indicó que esta situación está afectando los precios y, por ende, las ventas.

«Los precios, va a aumentar los precios. Entonces ahí sí se va a ver el cambio total de la venta de mercancía,» comentó Anaí.

Además, señaló que la llegada de productos al país se ha vuelto más complicada, pues existe mercancía retenida presuntamente en las aduanas.

“Me imagino que no se libera hasta que se pague el arancel, que tiene que llegar al acuerdo, o sea, el total impuesto, supongo que eso es,» explicó la vendedora.

En cuanto a la oferta, la comerciante aseguró que, aunque hay variaciones, sus precios se mantienen en un rango «regular» según los comentarios de los clientes.

El costo de los pinos de Navidad varían desde los más pequeños, que se encuentran en $79 pesos, hasta los modelos más grandes y caros, que alcanzan los $700 pesos.

Pese a la baja en la demanda, los comerciantes mantienen la esperanza de un repunte significativo en las próximas semanas.

PINOS NATURALES

A pesar de la fuerte presión de los productos importados y la vasta oferta de árboles navideños artificiales de marcas chinas, el pino natural sigue manteniendo su clientela fiel en el inicio de la temporada alta.

Comerciantes del sector han notado que, si bien la competencia es intensa, la tradición y las cualidades sensoriales del árbol natural son factores determinantes para el consumidor local.

«Apenas empezamos la temporada alta de venta de pinos de Navidad y aunque tenemos mucha competencia de pinos de marcas chinas y de todos esos árboles artificiales, la gente sigue comprando pinos naturales,» comentó un vendedor.

La clave de la preferencia reside en el valor de la experiencia familiar y, principalmente, en el olor característico que solo puede ofrecer un pino recién cortado. Para muchos, la tradición de venir en familia a escoger su pino natural sigue siendo un ritual irremplazable de las fiestas decembrinas.

40 MIL PINOS

La temporada navideña arranca oficialmente en los ranchos silvícolas de la zona central montañosa de Veracruz. Con la proximidad de las fiestas decembrinas, más de 40 mil pinos de Navidad están listos para ser cortados y puestos a la venta, abasteciendo la demanda local y regional de árboles legales y de alta calidad.

Según Héctor Mota Velasco, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Oficina Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la producción de pinos se concentra en 32 ranchos legalmente establecidos y supervisados en el estado.

El representante federal destacó que esta producción es el resultado de un proceso largo y meticuloso: «Es un trabajo de muchos años. La planta puede durar hasta dos años en vivero y luego entre cinco y siete años para alcanzar la forma y altura de un árbol navideño».

La actividad silvícola de árboles de Navidad ha demostrado ser gradual y sostenible en la región.