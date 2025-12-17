Comercio informal en estas fechas, representa una competencia desleal: empresarios 

diciembre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández, afirmó que el comercio informal representa una competencia desleal para el sector formalmente establecido sobre todo en esta temporada decembrina.

Cuestionado sobre los permisos temporales que otorga la autoridad para que los vendedores de la zona de Clavijero puedan vender sobre la vía pública, sostuvo que, aunque no se trata de prohibir pues hay gente que vive de eso, es necesario que se les exhorte a pagar impuestos como lo hacen ellos.

“Por supuesto que afecta, el comercio informal afecta a los que son formales, los que pagamos impuestos y obviamente, no es una competencia sana. La idea, desde luego, tampoco es prohibir porque hay gente que de eso vive, más bien hay que hacer que se vuelvan formales o intentar que eventualmente migren a la formalidad”.

Consideró que debería existir una recomendación por parte de las autoridades para que estas personas se den de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y compitan en igualdad de condiciones.

En ese sentido, dijo confiar en que este mes exista una movilidad económica importante para el sector empresarial y puedan también cumplir con sus compromisos laborales.

“Están aumentando las ventas, ahorita en diciembre, es normal, hay aguinaldo, las prestaciones que se les otorgan a los trabajadores. Y esperamos cerrar el año con que repunten un poco las cuentas, para que también nosotros podamos cubrir nuestros compromisos laborales”.