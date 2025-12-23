Aranceles y resiliencia: lo que realmente moverá al consumidor en la temporada navideña 2025

diciembre 23, 2025

A pesar de un entorno marcado por la incertidumbre derivada de los aranceles y por presiones inflacionarias constantes, los consumidores no han detenido su actividad: la han transformado. Según datos de Circana, lejos de adoptar una postura de retraimiento, los hogares están reorganizando su gasto con una lógica más estratégica, adelantando compras, evaluando con mayor cuidado y priorizando beneficios tangibles como promociones claras, envío gratuito y políticas de devolución sencillas.

De acuerdo con Marshal Cohen, asesor en jefe de retail para Circana, el consumidor ya incorporó el alza de precios como parte de su realidad cotidiana, lo que modifica —pero no frena— su dinámica de compra. “Este año tenemos muchos retos por delante, pero también vemos mucha resiliencia en el consumidor. Aun con los precios más altos y toda la discusión sobre aranceles, la gente sigue gastando.

Y conforme nos acercamos a la temporada navideña, van a gastar todavía más. Van a empezar a pedir prestado, van a aumentar los saldos en sus tarjetas de crédito y van a recurrir a esquemas de financiamiento creativo, como comprar ahora y pagar después”, señaló Cohen. Esta mezcla de consciencia financiera e intención celebratoria impulsa decisiones más afinadas y un comportamiento híbrido: sí existe una mayor evaluación, pero también un claro deseo de mantener las tradiciones y el intercambio de regalos.

Tecnología: la innovación sigue justificando el gasto y define las prioridades del consumidor

La tecnología continúa siendo la categoría más dinámica y aquella donde el consumidor muestra mayor tolerancia a incrementos de precio. Los celulares se mantienen como la categoría con mayor crecimiento anual, con un incremento del 7%, impulsados por dispositivos que ofrecen cámaras de alto desempeño, baterías de larga duración, pantallas de alta nitidez y conectividad avanzada.

También se observa una amplia oferta de modelos más accesibles que permiten atender distintos perfiles de usuario, así como alternativas de entrada que ofrecen funcionalidades básicas con buen rendimiento. Aunque los celulares mantienen un avance sostenido, es importante precisar que en noviembre las categorías con mayor crecimiento dentro de tecnología no son los celulares, sino las tablets y los party tower speakers, reforzadas por compras anticipadas y promociones de alto impacto.

En este contexto, los consumidores continúan preparando sus compras de fin de año con un enfoque práctico, privilegiando dispositivos que mejoran la experiencia digital en casa o acompañan la movilidad diaria. Las tablets mantienen una fuerte demanda debido a su versatilidad para entretenimiento, educación y productividad ligera, además de la disponibilidad de modelos compatibles con lápices digitales y pantallas de alta resolución.

Las notebooks presentan un comportamiento estable, con preferencia por equipos ligeros, de batería prolongada y alto desempeño para trabajo híbrido, así como por modelos diseñados para videojuegos que incorporan procesadores potentes y pantallas de alta frecuencia. Los audífonos también avanzan como accesorios esenciales, impulsados por tecnologías de cancelación de ruido, conectividad multipunto, comodidad y buena duración de batería, además de opciones que se integran de manera eficiente a distintos ecosistemas tecnológicos.

En televisores, la dinámica se ha consolidado hacia pantallas más grandes, reflejando el fortalecimiento del entretenimiento en casa. En noviembre de 2025, los modelos más vendidos fueron aquellos que ofrecen mayor calidad de imagen, mejor contraste y funciones inteligentes, con predominio de tamaños de 65 y 75 pulgadas en segmentos medios y altos. En gamas más accesibles, las 55 pulgadas permanecen como la opción con mayor volumen gracias a su equilibrio entre tamaño y practicidad. En conjunto, estas tendencias muestran que el consumidor reorganiza su gasto tecnológico priorizando dispositivos que entregan avances funcionales claros, mejoras perceptibles en la experiencia de uso y valor consistente durante la temporada navideña.

Conclusión: un consumidor más informado, más estratégico y más orientado al valor

En conclusión, la resiliencia que hoy observamos no implica indiferencia ante los precios, sino una manera más táctica de avanzar en un entorno económico desafiante. Para las marcas y retailers, la oportunidad está en comunicar con claridad su propuesta de valor y en facilitar que el consumidor convierta intención en compra.

Belleza: indulgencia emocional y experiencias de regalo con alto valor percibido

La categoría de belleza continúa liderando las compras de temporada gracias a su capacidad para combinar emoción, indulgencia y practicidad. Dentro del segmento, las fragancias femeninas son las más demandadas, especialmente aquellas con alta concentración y mayor duración, seguidas por sets de regalo que ofrecen presentaciones completas y atractivas.

Este tipo de productos se ha convertido en una elección recurrente porque permiten regalar artículos aspiracionales en formatos más accesibles y con un alto valor percibido. Las fragancias masculinas mantienen una tendencia similar, con especial preferencia por aromas intensos, amaderados, frescos o especiados, que proyectan fuerza y sofisticación, y cuyo empaque suele reforzar la idea de un regalo premium.

En maquillaje, el consumidor busca principalmente productos que ofrecen alto desempeño y larga duración, ideales para jornadas intensas o eventos sociales propios de la temporada. Destacan artículos como labiales universales, enchinadores de pestañas de precisión, máscaras de alto volumen, bases de larga fijación y sprays fijadores que aseguran un acabado duradero.

La combinación de funcionalidad y resultados visibles convierte a estos productos en algunos de los más vendidos, especialmente cuando se presentan en formatos listos para obsequiar. Además, el maquillaje mantiene un rol relevante porque se percibe como una forma accesible de experimentar con tendencias y elevar el look festivo sin realizar grandes inversiones.

En skincare, el interés se concentra en tratamientos faciales que aportan beneficios claros, como mejoras en textura, luminosidad, hidratación y uniformidad del tono. Los consumidores buscan ingredientes funcionales y fórmulas que ofrezcan resultados visibles, lo que impulsa la venta de sueros, exfoliantes suaves, hidratantes avanzados y combinaciones de doble fase. Los sets y kits también ganan protagonismo porque facilitan la construcción de rutinas completas, permiten probar varios productos dentro de una misma propuesta y se perciben como regalos de valor práctico. Esta categoría refuerza la tendencia del autocuidado, que sigue creciendo como una prioridad dentro del bienestar cotidiano.

Hogar: renovación de esenciales y foco en eficiencia, desempeño y durabilidad

En el ámbito del hogar, el consumidor está actualizando sus productos esenciales con una lógica clara: mejorar desempeño y eficiencia sin elevar excesivamente el gasto. En refrigeradores, destacan los modelos que ofrecen alta eficiencia energética, buena capacidad de almacenamiento y sistemas de enfriamiento más estables. En lavadoras, predominan los equipos reconocidos por su confiabilidad, ciclos optimizados, motores silenciosos y funciones que ajustan automáticamente agua y energía, lo que permite mejorar el uso diario sin incrementar costos operativos.

En preparación de alimentos, los procesadores más valorados son aquellos que ofrecen versatilidad para múltiples recetas, facilidad de limpieza y accesorios funcionales, mientras que las licuadoras mantienen una fuerte presencia gracias a su durabilidad, potencia adecuada y desempeño constante para uso cotidiano. En estufas, los consumidores buscan modelos con quemadores de alto rendimiento, encendido seguro y hornos de gran capacidad, así como alternativas que integran funciones adicionales y mayor volumen, útiles para hogares con alto uso culinario.

Los hornos de microondas más demandados son aquellos con calentamiento uniforme, controles intuitivos y tamaños estándar, especialmente en formatos cercanos a 1.1 pies cúbicos por su equilibrio entre capacidad y practicidad. En cafeteras, las percoladoras continúan siendo populares, aunque cada vez más consumidores se inclinan por máquinas de espresso con opciones de personalización, así como por sistemas de cápsulas que destacan por su rapidez, consistencia y compatibilidad con accesorios como espumadores. En conjunto, estas tendencias muestran que el consumidor no evita estas compras: busca eficiencia y funcionalidad que mejoren su vida diaria sin necesidad de grandes inversiones.