Aumentan hechos de inseguridad en colonias de Xalapa

abril 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En colonias de la periferia de Xalapa repuntaron los hechos de inseguridad durante las últimas semanas, lo que mantiene en alerta a los pobladores.

La gente está alarmada por los constantes asaltos, robos a casa habitación y también a los vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública.

Uno de los casos recientes se registró durante la madrugada del pasado 1 de abril en la colonia Insurgentes, cercana a la zona de Banderilla, en los límites con la capital veracruzana.

“En la mayoría de las casas de la zona oeste tenemos perritos, gatitos y los perritos nos ayudan mucho a cuidar en las noches cuando pasa alguien o se pegan demasiado a nuestras puertas o nuestras ventanas, son ellos los que nos avisan y han sido varias las noches en las que ladran mucho, ladran mucho, se han estado cometiendo robos en la colonia”, comentaron.

De acuerdo con Arely Hernández, vecina de la zona oeste de Xalapa, la gente ha tenido que poner de su bolsa para comprar equipo e instalar cámaras de videovigilancia.

“Entre vecinos nos cooperamos para poner unas cámaras, en las cámaras hemos sido testigos de algunos robos cuando los cometen, han abierto carros, les roban estéreo, les roban la batería, las casas que ven solas se meten, si ven que no hay nadie van ahí como intentando a ver si no sale nadie, no se suma nadie, se meten a robar, entonces ha estado tremenda la inseguridad”, declaró.

La respuesta por parte de los elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es tardía y por ese motivo los delincuentes casi siempre logran huir.

“Sí el gobierno tiene algunas estrategias no les han estado funcionando, los robos a casa habitación, los robos a transeúntes se dan incluso a la luz del día, pero si ha estado muy tremendo, esperamos que las autoridades tomen cartas en este asunto porque es un tema que ya se les salió de las manos definitivamente”, añadió.