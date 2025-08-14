Aumenta turismo extranjero en el país, confirman autoridades

agosto 14, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó que el turismo extranjero aumentó 7.3 por ciento en el primer semestre de este 2025.

La funcionaria federal indicó que entre enero y junio del presente año, la llegada de turistas internacionales fue de 23.4 millones, es decir, 7.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Añadió que hay un aumento del 2.4 por ciento de turistas estadunidenses, y tan solo en junio arribaron más de 1.2 millones turistas del país vecino, y un acumulado de 7.3 millones de enero a junio.

Además, subió el turismo canadiense en un 11.8 por ciento y suman 1.6 millones de visitantes de ese país.

Los viajeros pernoctaron en territorio nacional) y fue de 47.4 millones, en el mismo periodo de enero a junio, lo que representa 13.8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Los visitantes gastaron 16 mil 681 millones de dólares en ese periodo, lo cual también aumentó en 6.3 por ciento.