Aumenta inflación en el país; en Veracruz sube el pollo

septiembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La inflación general anual de agosto de 2025 fue de 3.6 por ciento, lo que representó una disminución de 1.4 puntos porcentuales respecto a agosto de 2024 (5.0 %).

En Veracruz se ha reportado el incremento en el precio de algunos alimentos, como el pollo, pues una pieza entera, de buen tamaño, llega a costar hasta 230 pesos.

Esta inflación se asemeja a la de agosto de 2019, que fue de 3.2 por ciento. Por su parte, la inflación general mensual de agosto de 2025 (0.1%) se redujo en 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, lo que contrasta con lo observado desde enero a julio de 2025, periodo en el que no había presentado cambios (0.3%).

En agosto de 2025, los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 2.8% en el ámbito rural y de 4.1% en el urbano.

El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.6%), mientras que, en el caso del urbano, la superó.

Respecto a agosto de 2024, la variación en las LPEI disminuyó 3.2 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.9 puntos porcentuales en el urbano (estas fueron de 5.9 y 6.0 %, respectivamente).

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca.