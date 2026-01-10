Inflación cierra 2025 en 3.69%: VALMEX

enero 9, 2026

El cierre de 2025 trajo consigo una sorpresa positiva en la dinámica de precios. En diciembre, el INPC registró un avance mensual de 0.28%, cifra que se situó por debajo del 0.34% proyectado por el consenso del mercado. Este resultado permitió que la inflación general anual se ubicara en 3.69% (frente al 3.80% de noviembre). Con ello, se mantiene dentro del rango de variabilidad del Banco de México (3% ± 1pp).

En 2025, la inflación mostró una volatilidad contenida, aunque se mantuvo persistentemente por encima del objetivo puntual del 3.00% establecido por el Banco de México. El año comenzó con un nivel de 3.59%, pero durante los primeros meses la inflación fue en aumento hasta alcanzar su punto más alto en mayo, con 4.42%. Reflejando la interacción de distintos factores económicos y presiones sobre los precios. Finalmente, la inflación cerró en 3.69%, una cifra notablemente menor que el 4.21% de diciembre de 2024.

El componente subyacente, determinante para la tendencia de mediano plazo al excluir elementos volátiles, revela un panorama mixto. Si bien la variación anual cedió marginalmente al 4.33% (desde el 4.43% previo), aún permanece significativamente por encima del 3.66% observado en enero de 2025. Preocupa la resiliencia en el sector servicios (4.35% anual), cuyo descenso ha sido más lento de lo anticipado. Por su parte, las mercancías cerraron en 4.30%, reflejando un proceso de normalización tras haber operado en niveles inusualmente bajos a inicios de año (2.74%).

El componente no subyacente continuó ayudando a reducir la inflación general durante diciembre. Con una deflación mensual de –0.16%, la tasa anual de este rubro descendió a 1.61%. Este comportamiento, situado por debajo de sus promedios históricos, ha mitigado las presiones inflacionarias externas.

La evolución de la inflación durante 2025 refleja un equilibrio delicado entre presiones internas persistentes y factores transitorios que han actuado a la baja. El cierre del año en 3.69% nos permite anticipar un entorno propicio para un ajuste gradual de la política monetaria.

Con base en este panorama, proyectamos un recorte acumulado de 50 puntos base por parte del Banco de México durante 2026, que llevaría la tasa de referencia a 6.50% al cierre del año, equilibrando la necesidad de mantener la inflación cerca del objetivo mientras se acompaña una economía que podría mostrar crecimiento moderado.