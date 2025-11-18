Asiste Alberto Islas a comparecenciade Ricardo Ahued

noviembre 18, 2025

Xalapa, Ver.- El gobierno de Rocío Nahle se ha caracterizado por su estilo de gobernar, trabajo cercano a la población, rendición de cuentas y orden, destacó el alcalde Alberto Islas Reyes, durante la comparecencia del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, por la Glosa del Primer Informe de la titular del Poder Ejecutivo estatal.

En el acto realizado en el Congreso del Estado ante integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el Edil detalló que este orden se ha reflejado en la atención a la deuda pública, lo que ha permitido realizar un gran trabajo en todo el estado.

Finalmente, resaltó los avances en materia de política interna, presentados en la comparecencia del Secretario de Gobierno.