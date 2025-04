Asesinan en agresión a sobrino de diputada guerrerense

Un ataque armado interrumpió la séptima edición del Festival del Caldo en San Marcos, Guerrero, dejando un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas Jared Cortés Moctezuma, de 19 años, sobrino de la diputada local Gladys Cortés Genchi.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 19 de abril en la comunidad de Tecomate Pesquería.

Inicialmente se difundió que el atentado estaba dirigido contra la legisladora del Distrito 13, versión que ella desmintió horas después a través de un comunicado oficial.

La política detalló que, en efecto, acudió al Festival del Caldo, pero que al momento del ataque armado se encontraba en un lugar distinto.

“Sí estuve presente en el Festival del Caldo, pero al momento del ataque me encontraba en un lugar distinto”, afirmó la diputada, quien además pidió respeto y privacidad para su familia en este momento de duelo.

Asimismo, reconoció que uno de sus sobrinos murió en los hechos y que su familia se encuentra en un momento difícil, ante el cual pidió privacidad.

“Como familia tenemos como prioridad no entorpecer, sesgar o desviar el curso de las investigaciones, por lo que preciso: no haré y no daré ningún otro comentario al respecto”, concluyó.