Chofer habría matado a sacerdote en Guerrero: Harfuch

octubre 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero, habría sido cometido por su propio chofer, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Todo indica… él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer”, señaló el funcionario al precisar que se mantiene la búsqueda del presunto responsable.

“Estamos apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, añadió.

García Harfuch explicó que, hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen y que la información ha sido proporcionada directamente por las autoridades de Guerrero, con quienes la SSPC colabora en las investigaciones.

“El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos”, puntualizó.

Cuestionado sobre si el sacerdote había recibido amenazas o alertamientos previos, el titular de la SSPC indicó que no existe registro de ello.

“Al momento no tenemos nosotros conocimiento, sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales”, señaló.

El secretario calificó el homicidio como un hecho “muy lamentable” y aseguró que el gobierno federal brindará todo el apoyo necesario para esclarecer el caso.

“Vamos nosotros a apoyar en todo a la fiscalía, pero al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”, subrayó.