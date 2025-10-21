Sheinbaum lamenta ejecución de líder limonero de Michoacán

octubre 21, 2025

Pide a Harfuch apoyar en investigación del caso

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lamentó este martes la ejecución de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Productores y Comercializadores de Limón de la región de Apatzingán, Michoacán, y exigió que se haga justicia en este caso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó su solidaridad con la familia del líder agrícola y aseguró que el gobierno de México, junto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, trabaja para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de Producción y Comercialización de Limón. Hoy presentó una larga exposición el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y tiene que haber justicia en este caso. Todo el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”, señaló Sheinbaum.

La presidenta informó que solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitir un comunicado oficial sobre las medidas de protección que tenía Bravo y las acciones que se implementarán en favor de su familia.

“Le voy a pedir al secretario de Seguridad que haga un comunicado de la protección que tenía él y de las medidas que se tienen que tomar también para la familia”, explicó.

Sheinbaum también se refirió a las denuncias que Bravo había hecho sobre intermediarios y prácticas de extorsión que afectaban a los productores limoneros en la región, un tema que —dijo— forma parte de las líneas de investigación en curso.

“Se está llevando a cabo toda la investigación relacionada con este tema y tiene que haber justicia en este, como en todos, pero en particular en este caso”, puntualizó la mandataria.