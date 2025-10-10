Asesinan al modelo Fede Dorcaz en CDMX

octubre 10, 2025

Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en la Ciudad de México tras un presunto intento de asalto. Se encontraba viviendo en México desde hace tiempo, con el objetivo de hacer crecer su carrera; incluso, estaba considerado para formar parte del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

• De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el cantante argentino se habría resistido el intento de robo de su camioneta mientras viajaba en avenida periférico en las inmediaciones de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El fallecimiento de Fede Dorcaz fue confirmado por el programa de televisión Hoy, quienes mediante sus redes sociales compartieron un breve comunicado para informar la muerte del modelo argentino. “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila“.

“Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz“, señaló el programa de Televisa, sin dar más detalles.

Las versiones sobre la muerte del argentino apuntan a que un hombre le disparó de manera directa al cantante y modelo mientras circulaba en una camioneta por el Periférico. De acuerdo con información de Carlos Jiménez, C4, el sujeto le disparó de manera directa: “Le dejó su reloj, alhajas, dinero. Llegó a matarlo y huyó”.

Fede Dorcaz es un artista que nació en 1996 en el Mar de Plata, Argentina. Al cumplir 13 años, sus papás decidieron mudarse a España con el objetivo de que su hijo único tuviera mejores oportunidades. El cantante disfrutaba jugar fútbol durante su adolescencia; sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo en los escenarios.

A los 18 años logró firmar un contrato con una agencia de modelos para trabajar en España, Italia y Estados Unidos, una profesión que despertó su interés por la música. Con el objetivo de profundizar en su carrera como músico, se mudó a Los Ángeles. Desde entonces ha escrito canciones de la vida el romance. Su primer tema lo lanzó en 2017.

Poco antes de su muerte, el modelo había expresado lo feliz que estaba en la capital en un encuentro con los medios: “Ojalá y pueda venir a cantar muy pronto a los Premios Juventud y seguir creciendo con mi carrera, que es lo que estoy haciendo, por eso estoy viviendo en México que me está dando tantas bendiciones”.